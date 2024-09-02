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"Военная хроника" узнала, что целью ночных ударов России был "Артём"

"Военная хроника" узнала, что целью ночных ударов России был "Артём"

Источники утверждают, что ВС России нанесли удар по киевскому военному заводуЭтой ночью и утром на Украине снова была объявлена воздушная тревога.

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