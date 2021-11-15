Позитив для оптимистов

2 766 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nataly
    в статье о  о трудностях материнства (чувство изоляции, недосып, предвзятое отношение работодателей и зависимость от ...Я пожалела о том,...
  • Nataly
    Не могла уснуть, листала ленту новостей. Привлек внимание ролик, где две молодые мамочки с колясками исполняли победн...Я пожалела о том,...
  • Nataly
    зачем отдавать? глупость всё это и очень скоро пройдёт все юные мамашки первородки такой этап проходили и это состоян...Я пожалела о том,...

Неправильная семья?

Неправильная семья?

Вот скажите, обязательно ли должны быть все эти свидания, обязательно ресторан или кафе, потом кино и все вот так вот шаблонно? Всем типа нужны цветы обязательно и подарки на все праздники.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил
Только глупые и закомплексованные люди плывут по течению  на поверхности потока ...всё должно быть от души , а не по желанию маркетолога или торгаша  ,и смотреть на постные лица примелькавшихся "звёзд" на праздники по ТВ или хайпожаров с куриным интеллектом и талантом тоже уже давно надоело...А поводы даёт сама жизнь , славная история предков и добрые адекватные люди ,коих к счастью ещё довольно много( не в средствах информации ,власти и культуры - к сожалению).
Ответить
1
12 час.

Картина дня

наверх