Вот скажите, обязательно ли должны быть все эти свидания, обязательно ресторан или кафе, потом кино и все вот так вот шаблонно? Всем типа нужны цветы обязательно и подарки на все праздники.
Неправильная семья?
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Михаил
Только глупые и закомплексованные люди плывут по течению на поверхности потока ...всё должно быть от души , а не по желанию маркетолога или торгаша ,и смотреть на постные лица примелькавшихся "звёзд" на праздники по ТВ или хайпожаров с куриным интеллектом и талантом тоже уже давно надоело...А поводы даёт сама жизнь , славная история предков и добрые адекватные люди ,коих к счастью ещё довольно много( не в средствах информации ,власти и культуры - к сожалению).
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