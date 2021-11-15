Неправильная семья?

Михаил

Только глупые и закомплексованные люди плывут по течению на поверхности потока ...всё должно быть от души , а не по желанию маркетолога или торгаша ,и смотреть на постные лица примелькавшихся "звёзд" на праздники по ТВ или хайпожаров с куриным интеллектом и талантом тоже уже давно надоело...А поводы даёт сама жизнь , славная история предков и добрые адекватные люди ,коих к счастью ещё довольно много( не в средствах информации ,власти и культуры - к сожалению).