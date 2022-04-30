Вечерняя Москва

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Дело на азербайджанского посла в Молдавии завели на Украине по доносу

Дело на азербайджанского посла в Молдавии завели на Украине по доносу

Донос о посещении российского Крыма азербайджанским послом в Молдавии Гудси Османовым, написанный в прошлом году руководителем «Национального совета тюрков-карапапаков Украины», стал поводом для заведения уголовного дела украинской прокуратурой.

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