В Екатеринбурге разворачивается борьба за землю в цыганском поселке

В Екатеринбурге собственники земельных участков на пересечении улиц Московской и Военного Флота, где планируют возвести жилой комплекс, обвинили застройщика «Гринвич-недвижимость» (принадлежит ООО «Малышева 73») в оказании давления на владельцев.
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