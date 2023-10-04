В Екатеринбурге разворачивается борьба за землю в цыганском поселке

В Екатеринбурге собственники земельных участков на пересечении улиц Московской и Военного Флота, где планируют возвести жилой комплекс, обвинили застройщика «Гринвич-недвижимость» (принадлежит ООО «Малышева 73») в оказании давления на владельцев.