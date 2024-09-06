Выставка о подростках «Отроки и зумеры» открылась в музее «Кижи»

В экспозиции представлено более 100 предметов, в том числе современного дизайна Открытие выставки «Отроки и зумеры» (0+) началось с перевоплощения тех, для кого в первую очередь сотрудники музея-заповедника «Кижи» ее открыли.
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