Ребенок погиб при ударе ВСУ по Брянской области

Губернатор выразил соболезнования и пообещал оказать помощьВооруженные силы Украины обстреляли из реактивной системы залпового огня села Кистер и Борщово Погарского района Брянской области, погиб ребенок 2014 года рождения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
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