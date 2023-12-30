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Ребенок погиб при ударе ВСУ по Брянской области

Ребенок погиб при ударе ВСУ по Брянской области

Губернатор выразил соболезнования и пообещал оказать помощьВооруженные силы Украины обстреляли из реактивной системы залпового огня села Кистер и Борщово Погарского района Брянской области, погиб ребенок 2014 года рождения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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