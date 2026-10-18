Каждое утро в нашем доме начинается одинаково — с лёгкого хаоса. Кто-то ищет рюкзак, кто-то пытается выпить кофе, младший рассыпает хлопья, а я в этот момент стою посреди кухни и понимаю: именно здесь проверяется, насколько правильно мы всё спроектировали.
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