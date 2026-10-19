Ранним утром 19 октября на улице Лакина во Владимире загорелся пассажирский автобус, сообщение о возгорании поступило в МЧС в 07:00.
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