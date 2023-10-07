В офисе Зеленского связали атаку "Хамаса" на Израиль с конфликтом на Украине

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что атака палестинского исламского движения ХАМАС на Израиль является следствием "разрушения глобальной безопасности", причиной которого стал российско-украинский конфликт.
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