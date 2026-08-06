В МИД России заявили об отсутствии предложений от Украины по возобновлению дипломатических контактов

Учет законных интересов РФ в сфере безопасности является обязательным условием урегулирования, напомнили в ведомствеЗаместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев сообщил, что предложений от Киева о возобновлении дипломатических контактов с Москвой не поступало.