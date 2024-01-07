"Россия должна выплатить репарации странам Средней Азии": русским в сети предъявили претензии

Николай Герасименко

Автор, вы же сами обратили внимание, что это заявление единичных националистов из бывших "братских" республик, так что стоит ли здесь разгонять волну негодования. Эти националистические маргиналов были всегда, они пытаются заработать себе популярность в своей общественной национальной среде понимая, что получат от мертвого осла уши. Так что не помогайте им своими вбросами, тиражируя их бред.