Повышение Требований к России в Сети В социальных сетях обсуждается провокационное заявление Гульшат Сыдыковой, которая выдвигает требования к России о выплате репараций странам Средней Азии.
"Россия должна выплатить репарации странам Средней Азии": русским в сети предъявили претензии
Комментарии
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Николай Герасименко
Автор, вы же сами обратили внимание, что это заявление единичных националистов из бывших "братских" республик, так что стоит ли здесь разгонять волну негодования. Эти националистические маргиналов были всегда, они пытаются заработать себе популярность в своей общественной национальной среде понимая, что получат от мертвого осла уши. Так что не помогайте им своими вбросами, тиражируя их бред.
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14 час.
Александр Зиборов
Верно сказано: "Мигранты бегут сюда, поскольку здесь, в отличие от среднеазиатских стран, им позволяют исламизироваться больше, чем на Родине..."
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8 час.
Александр Зиборов
Предьявить требования аналогичных репараций в разы больших!!! И требовать наказания за русофобию, за изгнание русскоязычных!
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8 час.
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