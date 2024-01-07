СССР-Россия
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СССР-Россия

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"Россия должна выплатить репарации странам Средней Азии": русским в сети предъявили претензии

"Россия должна выплатить репарации странам Средней Азии": русским в сети предъявили претензии

Повышение Требований к России в Сети В социальных сетях обсуждается провокационное заявление Гульшат Сыдыковой, которая выдвигает требования к России о выплате репараций странам Средней Азии.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Автор, вы же сами обратили внимание, что это заявление единичных националистов из бывших &quot;братских&quot; республик, так что стоит ли здесь разгонять волну негодования. Эти националистические маргиналов были всегда, они пытаются заработать себе популярность в своей общественной национальной среде понимая, что получат от мертвого осла уши. Так что не помогайте им своими вбросами, тиражируя их бред.
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14 час.
Александр Зиборов
Верно сказано: &quot;Мигранты бегут сюда, поскольку здесь, в отличие от среднеазиатских стран, им позволяют исламизироваться больше, чем на Родине...&quot;
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8 час.
Александр Зиборов
Предьявить требования аналогичных репараций в разы больших!!! И требовать наказания за русофобию, за изгнание русскоязычных!
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8 час.

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