Тайга в Забайкалье «превращается в порох»

Ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае становится все более критической. Федеральная Авиалесоохрана предупреждает, что тайга буквально «превращается в порох» из-за усиливающейся жары и пересыхания лесной подстилки.
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