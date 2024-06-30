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Тайга в Забайкалье «превращается в порох»

Тайга в Забайкалье «превращается в порох»

Ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае становится все более критической. Федеральная Авиалесоохрана предупреждает, что тайга буквально «превращается в порох» из-за усиливающейся жары и пересыхания лесной подстилки.

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