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Рами после слов Ди Марии «поплачь в другом месте» выложил фото рыдающего Анхеля: «Ты меня учишь?»

Рами после слов Ди Марии «поплачь в другом месте» выложил фото рыдающего Анхеля: «Ты меня учишь?»

Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами продолжил конфронтацию с Анхелем Ди Марией. После того как Рами раскритиковал поведение вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, его партнер по сборной ответил: «Дибу – лучший вратарь в мире.

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