Владимир Якушев призвал максимально задействовать жилой фонд для детей-сирот

МОСКВА, 20 ноября, ФедералПресс. В России введены ограничения на общее количество жилых помещений, которые могут быть предоставлены детям-сиротам, напомнил первый вице-спикер Совфеда, врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.