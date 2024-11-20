Владимир Якушев призвал максимально задействовать жилой фонд для детей-сирот

МОСКВА, 20 ноября, ФедералПресс. В России введены ограничения на общее количество жилых помещений, которые могут быть предоставлены детям-сиротам, напомнил первый вице-спикер Совфеда, врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
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