Curiosity запечатлел «радужные» облака Марса

«Радужные» облака Марса в объективе камеры Curiosity / © NASA / JPL-Caltech / MSSS / SSI Снимки сделаны 17 января 2025 года одной из двух камер на борту Curiosity Эти облака находятся так высоко в атмосфере Марса, что продолжают освещаться солнечными лучами, даже когда на Красной планете уже ночь.