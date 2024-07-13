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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Рост зарплат педагогов, противники ЕГЭ и высокая нагрузка на учителей

Рост зарплат педагогов, противники ЕГЭ и высокая нагрузка на учителей

1. Зарплаты учителей, преподавателей и учёных в России растут заметно быстрее, чем инфляция успевает их обесценивать (ссылка): В 2023 году средние зарплаты педагогов, учителей и научных работников в России увеличились вплоть до 13 процентов.

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Olegus
Это где такие зарплаты у педагогов?! Я наверное не в той стране преподаю?!
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