Геополитика пугает, но дивидендная тема остается главной на российском рынке

Российский фондовый рынок накануне смог преодолеть коррекционные настроения и завершил торги в «зеленой зоне», но по сути на уровнях открытия - по итогам дня индекс МосБиржи подрос на символические 0,05% - до 3455,82 п.
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