Правительство готовит продление запрета на вывоз дизеля — как минимум до сентября Причина — внутренний рынок «голоден», а несколько НПЗ до сих пор простаивают после ударов дронов, пишет Reuters.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Правительство готовит продление запрета на вывоз дизеля — как минимум до сентября Причина — внутренний рынок «голоден», а несколько НПЗ до сих пор простаивают после ударов дронов, пишет Reuters.
Свежие комментарии