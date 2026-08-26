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Правительство готовит продление запрета на вывоз дизеля — как минимум до

Правительство готовит продление запрета на вывоз дизеля — как минимум до сентября Причина — внутренний рынок «голоден», а несколько НПЗ до сих пор простаивают после ударов дронов, пишет Reuters.

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