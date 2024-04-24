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Петербургский дневник

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ЗакС наградил Сергея Семака за вклад в развитие Петербурга

ЗакС наградил Сергея Семака за вклад в развитие Петербурга

Почетный знак главному тренеру «Зенита» вручил председатель ЗакСа Александр Бельский Председатель ЗакСа Александр Бельский на заседании в среду, 24 апреля, вручил главному тренеру футбольного клуба «Зенит» Сергею Семака почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга».

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