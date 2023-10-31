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Патрушев: США бесстыдно используют и грабят другие страны

Патрушев: США бесстыдно используют и грабят другие страны

Вашингтон продолжает бесстыдно использовать и грабить другие страны, прикрываясь борьбой с терроризмом и защитой демократии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.

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