Патрушев: США бесстыдно используют и грабят другие страны

Вашингтон продолжает бесстыдно использовать и грабить другие страны, прикрываясь борьбой с терроризмом и защитой демократии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии