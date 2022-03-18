Жакупов и Мищенко подписали контракт с «Жетысу».

Тимур Жакупов и Михаил Мищенко подписали контракт с «Жетысу». Тимур родился в Караганде, но карьеру начинал в костанайском «Тоболе».

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