Старинные приметы, традиции и запреты церковного праздника 14 августа 2023 года Владислав Висл14 августа 2023 года, когда начинается Успенский пост, существует ряд старинных примет и традиций, которые интересуют многих православных верующих.
Старинные приметы, традиции и запреты церковного праздника 14 августа 2023 года Владислав Висл14 августа 2023 года, когда начинается Успенский пост, существует ряд старинных примет и традиций, которые интересуют многих православных верующих.
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