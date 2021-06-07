Гюнтер Штайнер: «Хаас» разобрался с ситуацией между Мазепиным и Шумахером. Возникло недопонимание»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал агрессивную оборону Никиты Мазепина от своего напарника Мика Шумахера, которая не помогла российскому гонщику сохранить позицию на финише Гран-при Азербайджана.
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