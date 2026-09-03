Путин: в РФ люди добровольно подписывают контракты на СВО, в отличие от Украины

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Россияне добровольно подписывают контракты и участвуют в специальной военной операции в отличие от Украины, где людей силой заставляют идти на фронт.
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