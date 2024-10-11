В магазинах расширяют ассортимент тюменской продукции: меры поддержки

ТЮМЕНЬ, 11 октября, ФедералПресс. Проект «Покупай Тюменское» поддерживает производителей региона. Работа ведется сразу в нескольких направлениях, в том числе через форумы и встречи с представителями торговых сетей.
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