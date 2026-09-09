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Культуромания

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Награды для второй церемонии награждения «Бриллиантовой бабочки» создают костромские ювелиры

Награды для второй церемонии награждения «Бриллиантовой бабочки» создают костромские ювелиры

В Костроме приступили к финальному этапу изготовления статуэток для вручения на второй церемонии Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которая состоится в Москве 12 ноября 2026 года.

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