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Чемпионат мира по баскетболу-2023. Словения встретится с Венесуэлой, США – с Новой Зеландией и другие матчи

В субботу, 26 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии продолжится чемпионат мира по баскетболу-2023.

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