Театр абсурда
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Театр абсурда

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Потеря Авдеевки - это перемога!

Потеря Авдеевки - это перемога!

Послушал я, что несут пропагандисты недорейха по поводу Авдеевки. У меня сугубо профессиональный интерес, какую ахинею они в очередной раз выдумают, чтобы оправдать очередное поражение (и насколько чубатые зомби готовы в это верить).

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