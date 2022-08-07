Политический вестник

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Авторы The Wall Street Journal предрекли Блинкену провал во время африканского турне

Авторы The Wall Street Journal предрекли Блинкену провал во время африканского турне

Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press Африканское турне госсекретаря США Энтони Блинкена обернется неудачей из-за министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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