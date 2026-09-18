💡Все избирательные участки в Крыму обеспечены генераторами На случай перебоев с электроэнергией предусмотрены резервные источники питания, сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.
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