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Царьград

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10 запретов и традиций: что нельзя делать 22 сентября

10 запретов и традиций: что нельзя делать 22 сентября

Узнайте, какие запреты и поверья связаны с 22 сентября. Не выходите на улицу после заката, не давайте в долг и не начинайте новые дела.

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