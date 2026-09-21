10 запретов и традиций: что нельзя делать 22 сентября

Узнайте, какие запреты и поверья связаны с 22 сентября. Не выходите на улицу после заката, не давайте в долг и не начинайте новые дела.
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