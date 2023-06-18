Стала известна причина неожиданной остановки электрички Петербург — Ладожское озеро

Пассажиров оперативно высадили, им предложили дождаться следующего состава. Пригородный поезд № 6809 Петербург — Ладожское Озеро сделал вынужденную остановку на станции Борисова Грива в одноименной деревне во Всеволожском районе Ленинградской области утром 18 июня.
Популярные статьи
- «Мы рядом»: Лепс, Басков и Барановская на ПМЭФ пообещали военным по 1 млн рублей за каждый подбитый танк ВСУ
- Под запретом картошка-фри и колбаса: список разрешенных продуктов в детский летний лагерь в Петербурге
- Полиция Петербурга задержала мигранта, выстрелившему в лицо продавцу супермаркета на Брянцева
Свежие комментарии