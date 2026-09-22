За 4,5 года войны я видела военнослужащих разных подразделений нашей российской армии, в том числе и военную элиту, которой мы гордимся.
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- ИК Друзья, единомышл...
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