Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Что мне надо было, то и взял": в Подмосковье "шопоголик-мигрант переоделся в кабинке

"Что мне надо было, то и взял": в Подмосковье "шопоголик-мигрант переоделся в кабинке

Русский Колоколъ 29-летний "ценный специалист" зашел в примерочную гипермаркета, переоделся в новые вещи, старую обувь спрятал под стеллаж и направился к выходу.

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