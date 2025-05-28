Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Российский Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор, они обсудили инициативы по политическому урегулированию украинского конфликта.
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