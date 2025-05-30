ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Политолог объяснил выстрел Сербии «в спину» России многополярностью мира

Сербия бьёт в спину России. Доклад разведки, который раньше казался немыслимым Русских подводит братский народ.

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Комментарии
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Э
ЭММА
😄😆 В яслях и то, наверное, не учат дружбе. Про школу и говорить нечего - никакой дружбой и не пахнет… А тут всё какую-то мифическую дружбу ищут. 😆🤣 Смешно, право, до уссачки‼️
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8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А акто ещё Россию не предавал...видя свою выгоду...Иль имея зависимость от запада....Тут НАГЛОСАКСЫ везде командуют...И СУЮТ СВОЙ НОС.
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6 час.
Евгений Мангуш
У меня другой вопрос:&quot;А на хрена ВВП вообще его на на Парад приглашал? Ведь там после парада ещё и фуршет был, где за дружбу выпивали&quot;. Алиева поздравляет с днём независимости и желает желает, желает. Какой смысл во всём этом? Ведь это всё показывает слабость России.
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4 час.
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