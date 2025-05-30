Политолог объяснил выстрел Сербии «в спину» России многополярностью мира

😄😆 В яслях и то, наверное, не учат дружбе. Про школу и говорить нечего - никакой дружбой и не пахнет… А тут всё какую-то мифическую дружбу ищут. 😆🤣 Смешно, право, до уссачки‼️

Евгений Мангуш

У меня другой вопрос:"А на хрена ВВП вообще его на на Парад приглашал? Ведь там после парада ещё и фуршет был, где за дружбу выпивали". Алиева поздравляет с днём независимости и желает желает, желает. Какой смысл во всём этом? Ведь это всё показывает слабость России.