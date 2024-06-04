Пентагон заказал у Lockheed Martin производство дополнительных комплексов HIMARS

Global Look Press/Pfc. Aiden O'Marra/Keystone Press Agency Министерство обороны США увеличило до 1,9 миллиарда долларов стоимость контракта с американской оружейной корпорацией Lockheed Martin на производство комплексов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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