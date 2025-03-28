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Царьград

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В НАТО объявлена тревога: Русский Ил-20М "дал жару". В небо экстренно подняты истребители

В НАТО объявлена тревога: Русский Ил-20М "дал жару". В небо экстренно подняты истребители

Bild: Два истребителя НАТО сопроводили Ил-20М над Балтийским моремГазета Bild со ссылкой на собственные источники утверждает, что недалеко от острова Рюген в Балтийском море был замечен русский самолёт Ил-20М.

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