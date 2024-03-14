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Добрый Мир

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Шотландия хочет независимости: первый министр требует порвать с Великобританией

Шотландия хочет независимости: первый министр требует порвать с Великобританией

Вчера 410 прочитали Первый министр Шотландии Хамза Юсаф призвал добиваться независимости от Великобритании из-за упадка королевства.

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Комментарии
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Лев Добрый
Дааааааа, для таксы, это будет удар серпом по яйцам!🤠👍👈😎
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