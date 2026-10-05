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Дипломат Прауд назвал Мерца самым непопулярным канцлером ФРГ после визита в Киев

Дипломат Прауд назвал Мерца самым непопулярным канцлером ФРГ после визита в Киев

Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в соцсети X раскритиковал визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев.

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