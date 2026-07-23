Kaiser Aluminum отчитывается о рекордной прибыли на фоне высокого спроса в аэрокосмической отрасли

Американский производитель специализированных алюминиевых изделий Kaiser Aluminum Corporation представил финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав рекордные финансовые результаты за всю историю компании.
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