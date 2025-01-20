Алексей Песошин принял участие в итоговой коллегии Управления Росгвардии по Татарстану

В Управлении Росгвардии по РТ в ходе совещания под руководством начальника управления Рустема Гумерова подвели итоги служебно-боевой деятельности ведомства в 2024 году, а также обозначили основные задачи на предстоящий период.
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