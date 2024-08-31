В Петербурге открываетсяя международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка»

В Санкт-Петербурге открывается международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка», сообщает ТАСС. Художественный руководитель смотра и «Сириуса» — фонда «Талант и Успех» Ханс-Йоахим Фрай отметил активное участие в фестивале центра «Чайковский» и Губернаторского оркестра.
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