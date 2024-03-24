ФМБА: более 5 тысяч человек сдали крови для пострадавших в теракте

В столичном регионе продолжается сдача крови для пострадавших при теракте в Crocus City Hall. По данным Федерального медико-биологического агентства, уже более пяти тысяч человек стали донорами в Москве и Московской области.
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