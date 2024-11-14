В Белоруссии завершено расследование дела об атаке дрона на базу ОМОНа

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении членов экстремисткой организации «Сопротивление», Павла Кулаженко и Виталия Потехина, обвиняемых в террористической деятельности.
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