Новые меры против кибершантажа: "Ростех" сажать на 10 лет

За вымогательство под угрозой обнародования компромата могут ввести серьезные сроки лишения свободы.Государственная корпорация "Ростех" выступила с предложением внести изменения в Уголовный кодекс РФ, чтобы усилить контроль за администраторами интернет-сообществ, например, телеграм-каналов.