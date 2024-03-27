Mercedes-Benz бежит из Европы в Китай

Что происходит с Mercedes-Benz? Появились сразу две новости. Первая – заводы автопроизводителя в Европе закрываются, а штаб-квартира в Штутгарте и 80 автосалонов в Германии выставляются на продажу, пишет Build.
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