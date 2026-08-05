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Аргументы недели

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В женском велоспорте разразился «бюстгальтерный допинг».

В женском велоспорте разразился «бюстгальтерный допинг».

Голландский портал WielerFlits, специализирующийся на велоспорте, опубликовал материал, в котором утверждается, что ряд участниц женского «Тур де Франс» используют специальные подкладки в бюстгальтерах для получения аэродинамического преимущества на трассе.

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