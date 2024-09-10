Как "Профессионалитет" помогает на Алтае готовить для предприятий кадры "под ключ"?

Рассказываем, зачем на Алтае создают образовательно-производственные кластеры Третий год в России реализуется федеральный проект "Профессионалитет", который стартовал по инициативе президента Владимира Путина.
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