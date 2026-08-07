«Удобный Толстой никому не нужен»: как потомки Льва Николаевича относятся к сложному прадеду

Владимир Толстой — о том, почему потомки Льва Николаевича не говорят дома о высоких материях, стоит ли цензурировать Толстого и исключать из школьной программы и как относиться к бесконечным экспериментам режиссеров над его текстами.
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