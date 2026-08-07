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«Удобный Толстой никому не нужен»: как потомки Льва Николаевича относятся к сложному прадеду

«Удобный Толстой никому не нужен»: как потомки Льва Николаевича относятся к сложному прадеду

Владимир Толстой — о том, почему потомки Льва Николаевича не говорят дома о высоких материях, стоит ли цензурировать Толстого и исключать из школьной программы и как относиться к бесконечным экспериментам режиссеров над его текстами.

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Комментарии
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Лариса Шемисова
Кроме того, что Толстой был разным  на протяжении 82 лет, но и мы изменяемся, никакой &quot;реальной травмы&quot; у школьников быть не может поскольку восприятие на протяжении жизни разное.
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1 м.